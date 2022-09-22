Dolar ve avro güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 18,3490 liradan, avro 18,0270 liradan günün açılışını yaptı.
Altın-Döviz 22.09.2022, 09:05
İstanbul serbest piyasada dolar 18,3490 liradan, avro 18,0270 liradan güne başladı. Serbest piyasada 18,3470 liradan alınan dolar 18,3490 liradan satılıyor. 18,0250 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,0270 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,3250 lira, avronun satış fiyatı ise 18,1380 lira olmuştu.
15
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü