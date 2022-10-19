Dolar ve avro güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 18,5840 liradan, avro 18,2800 liradan yeni günün açılışını yapacak.
Altın-Döviz 19.10.2022, 09:22
İstanbul serbest piyasada dolar 18,5840 liradan, avro 18,2800 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18,5820 liradan alınan dolar 18,5840 liradan satılıyor. 18,2780 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,2800 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,5830 lira, avronun satış fiyatı ise 18,3000 lira olmuştu.
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