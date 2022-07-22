Dolar ve avro güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 17,7330 liradan, avro 18,0650 liradan güne merhaba dedi.
Altın-Döviz 22.07.2022, 09:21 22.07.2022, 09:23
İstanbul serbest piyasada dolar 17,7330 liradan, avro 18,0650 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 17,7310 liradan alınan dolar 17,7330 liradan satılıyor. 18,0630 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,0650 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 17,6960 lira, avronun satış fiyatı ise 18,0470 lira olmuştu.
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