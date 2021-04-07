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Dolar ve avroda son durum ne?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,16 seviyesinde işlem görüyor.

Altın-Döviz 07.04.2021, 10:35
Dolar ve avroda son durum ne?

Dün 8,10-8,17 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 8,1417 seviyesinden tamamladı.

Bugüne de yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 8,1640 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 9,6940'tan, sterlin/TL ise yatay seyirle 11,2560'tan satılıyor.

AA

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#dolar
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