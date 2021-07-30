Dolar ve euro bugün kaç lira?
Yatırımcılar ve piyasalar tarafından yakından takip edilen dolar ve euro kurlarında son durum merak ediliyor. İşte döviz kurlarında son durum
Altın-Döviz 30.07.2021, 09:08
Dolar, haftanın son iş günü 30 Temmuz 2021 sabahında 8,50 seviyesinin altındaki seyrini sürdürüyor.
DOLAR NE KADAR?
Güne 8,4598 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,15 artışla 8,4681 liradan işlem görüyor. Dün Amerikan Doları, günü 8,4600 seviyesinde kapattı.
EURO NE KADAR?
Güne 10,0709 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,04 artışla 10,0727 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 10,0706 seviyesinde kapattı.
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