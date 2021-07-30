banner39

Dolar ve euro bugün kaç lira?

Yatırımcılar ve piyasalar tarafından yakından takip edilen dolar ve euro kurlarında son durum merak ediliyor. İşte döviz kurlarında son durum

Altın-Döviz 30.07.2021, 09:08
Dolar ve euro bugün kaç lira?

Dolar, haftanın son iş günü 30 Temmuz 2021 sabahında 8,50 seviyesinin altındaki seyrini sürdürüyor.

DOLAR NE KADAR?

Güne 8,4598 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,15 artışla 8,4681 liradan işlem görüyor. Dün Amerikan Doları, günü 8,4600 seviyesinde kapattı.

EURO NE KADAR?

Güne 10,0709 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,04 artışla 10,0727 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 10,0706 seviyesinde kapattı.

banner53
#dolar #Euro
Yorumlar (0)
24
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?