Dolar ve euro bugün kaç lira?

Dolar paritesi 8,32 seviyesinde işlem görürken, dolar endeksi ise 90,08 seviyesinde hareket ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1,64 seviyesinde bulunuyor.

Analistlere göre, teknik göstergeler dolar paritesinin kısa vadede 8,30 – 8,50 seviyeleri arasında işlem görebileceğinin sinyalini veriyor. 8,50 seviyesinin yukarı yönlü kırılması durumunda 8,53 ve 8,58 dirençleri ön plana çıkabilecekken, 8,30 seviyesi altında ise 8,25 ve 8,20 destekleri yer alıyor.

Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler piyasaların odağındaki yerini korurken, dünyanın gündeminde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve dünya genelindeki tepkiler ile corona virüs salgınına ilişkin gelişmeler yer alıyor.

Kaynak: TV100