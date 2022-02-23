Dolar ve euro'da son durum
2 Şubat 2022 tarihinde serbest piyasada 13,7620 liradan alınan dolar 13,7640 liradan işlem görüyor.
Altın-Döviz 23.02.2022, 09:16
İstanbul serbest piyasada dolar bugün 13,7640 liradan, avro 15,5970 liradan piyasalarda günün açılışını yaptı.
Serbest piyasada 13,7620 liradan alınan dolar 13,7640 liradan satılıyor. 15,5950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,5970 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,8610 lira, avronun satış fiyatı ise 15,7180 lira olmuştu.
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