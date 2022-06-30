Dolar ve euro güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 16,6650 liradan, avro 17,4270 liradan güne merhaba dedi.
Altın-Döviz 30.06.2022, 09:14
İstanbul serbest piyasada dolar 16,6650 liradan, avro 17,4270 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 16,6630 liradan alınan dolar 16,6650 liradan satılıyor. 17,4250 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 17,4270 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 16,6400 lira, avronun satış fiyatı ise 17,4310 lira olmuştu.
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