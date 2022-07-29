Dolar ve euro güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 17,9430 liradan, avro 18,3260 liradan günün açılışını yaptı.
Altın-Döviz 29.07.2022, 09:09
İstanbul serbest piyasada dolar 17,9430 liradan, avro 18,3260 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 17,9410 liradan alınan dolar 17,9430 liradan satılıyor. 18,3240 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,3260 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 17,9040 lira, avronun satış fiyatı ise 18,1610 lira olmuştu.
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