Dolar ve euro güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 17,9200 liradan, avro 18,4280 liradan günün açılışını yaptı.
Altın-Döviz 11.08.2022, 09:05
İstanbul serbest piyasada dolar 17,9200 liradan, avro 18,4280 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 17,9180 liradan alınan dolar 17,9200 liradan satılıyor. 18,4260 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,4280 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 17,9120 lira, avronun satış fiyatı ise 18,5030 lira olmuştu.
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