Dolar ve euro güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 18,1290 liradan, avro 18,0260 liradan güne merhaba dedi.
Altın-Döviz 24.08.2022, 09:17
İstanbul serbest piyasada dolar 18,1290 liradan, avro 18,0260 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18,1270 liradan alınan dolar 18,1290 liradan satılıyor. 18,0240 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,0260 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,1270 lira, avronun satış fiyatı ise 18,1070 lira olmuştu.
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hafif yağmur
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