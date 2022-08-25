Dolar ve euro güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 18,1580 liradan, avro 18,1450 liradan günün açılışını yaptı.
Altın-Döviz 25.08.2022, 09:05
İstanbul serbest piyasada dolar 18,1580 liradan, avro 18,1450 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18,1560 liradan alınan dolar 18,1580 liradan satılıyor. 18,1430 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,1450 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,1550 lira, avronun satış fiyatı ise 18,0610 lira olmuştu.
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