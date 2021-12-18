Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Dolar ve euro kurunun Türk lirası karşısında yeniden tarihi zirvesini görmesinin ardından döviz kurları verileri, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. TL'nin devamlı değer kaybetmesiyle yüksek seyreden dolar, 18 Aralık 2021 Cumartesi gününe 16,41 TL'den başladı. Anlık döviz kuruna göre, 1 euro ise 18,48 TL'ye denk geliyor.

Dün doların 17 lirayı, euronun ise 19 lirayı geçerek tarihi rekorlarını kırmalarının ardından Merkez Bankası'ndan beşinci müdahale gelmişti. Bunun üzerine dolar 15,60'lara, euro da 17,70'lara kadar inmişti.

Piyasalarda işlem gören diğer yabancı para birimlerinin, 18 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 10.00 itibarıyla 'satış' değeri son durum şöyle:

İngiliz Sterlini: 21,8577 TL

ABD Doları: 16,4100 TL

Euro: 18,4847 TL

İsviçre Frangı: 17,9018 TL

Japon Yeni: 14,5481 TL

Suudi Arabistan Riyali: 4,3904 TL

Norveç Kronu: 1,8295 TL

Danimarka Kronu: 2,4998 TL

Avustralya Doları: 11,7889 TL

Kanada Doları: 12,8323 TL

İsveç Kronu: 1,8108 TL

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