Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Serbest piyasada 14,8150 liradan alınan dolar 14,8170 liradan ekonomi piyasalarında işlem görüyor.
Altın-Döviz 25.03.2022, 09:08
İstanbul serbest piyasada dolar 14,8170 liradan, avro 16,3420 liradan günün açılışını yaptı.
Serbest piyasada 14,8150 liradan alınan dolar 14,8170 liradan satılıyor. 16,3400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 16,3420 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,8400 lira, avronun satış fiyatı ise 16,2990 lira olmuştu.
8
açık
Günün Anketi Tümü