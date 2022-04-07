Dolar ve euro güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 14,7350 liradan, avro 16,0850 liradan güne giriş yaptı.
Altın-Döviz 07.04.2022, 09:34
İstanbul serbest piyasada dolar 14,7350 liradan, avro 16,0850 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 14,7330 liradan alınan dolar 14,7350 liradan satılıyor. 16,0830 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 16,0850 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,7450 lira, avronun satış fiyatı ise 16,0940 lira olmuştu.
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