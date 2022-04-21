Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Tüketici güven endeksininin açıklanacağı günde dolar/TL, 14,60 civarında güne başladı. Euro/TL ise 15,90 seviyelerinin hemen üzerinde değerleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan tüketici güven endeksi, yurt içinde en önemli veri olacak.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti de gündemde yer alıyor. Yurt dışında ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının yanı sıra, Euro Bölgesi enflasyonu da takip edilecek.