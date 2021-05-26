Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Piyasaların veri anlamında zayıf olduğu hafta ortasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'li yatırımcılarla görüşmesi takip edilecek.

Dün, kapanışa doğru piyasalarda yaşanan ve sebebi tam olarak anlaşılamayan satış dalgası sonrası BIST-100 günü 1.400 puanla gün içi en düşük seviyeden tamamladı. Gün sonunda bankacılık endeksinde yüzde 2,65, sanayi endeksinde yüzde 3,95 değer kaybı yaşandı. Dün, dolar/TL, yüzde 1 yükselişle 8,48 seviyelerini test ederken euro/TL gün içinde kırdığı rekoru 10,39 olarak güncelledi.

Döviz kurları bu sabah saatlerinde ise dünkü kapanış seviyelerin yüzde 0,2'ler altında. Dolar/TL 8,44; euro/TL 10,35 düzeyinde el değiştiriyor.

ABD Doları, yaklaşık 5 ayın dibine yakın

Dolar, Fed'in enflasyon baskısına rağmen canlandırma önlemlerini sürdürüceği yönündeki açıklamalarıyla ABD Hazine tahvil getirilerinin gerilemesinin ardından başlıca para birimleri karşısında Ocak'tan beri en düşük seviyesine yakın seyrediyor.



Euro dünkü kazanımlarını koruyarak 1.2250 dolar seviyesine yakın seyretti. Dolar endeksi Asya piyasalarındaki işlemlerde 89.533'e kadar geriledikten sonra 89.665 seviyesinde.



ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirileri yüzde 1.5723'e gerileyerek 7 Mayıs'ta test ettiği yüzde 1.5540 seviyesine yaklaştı.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak (10.00).

Hazine, ayın son ihalelerini doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirecek. Hazine, 3'er yıl vadeli Euro cinsi devlet tahvili ve kira sertifikasını doğrudan satacak.

ABD'de MBA Mortgage Piyasa Endeksi (14.00), DoE petrol stokları (17.30) verileri gelecek. ABD'nin 2 yıllık FRN ve 5 yıllık tahvil ihaleleri de yakından takip edilecek.

Kaynak: Dunya