Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 18,6320 liradan, avro 19,7180 liradan yeni haftaya giriş yaptı.
Altın-Döviz 05.12.2022, 09:02
İstanbul serbest piyasada dolar 18,6320 liradan, avro 19,7180 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 18,6300 liradan alınan dolar 18,6320 liradan satılıyor. 19,7160 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 19,7180 lira olarak belirlendi.
Cuma günü, doların satış fiyatı 18,6310 lira, avronun satış fiyatı ise 19,5330 lira olmuştu.
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