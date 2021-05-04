Dolar ve euro kuru ne kadar oldu?
Hafta başında yatay seyirle başlayan dolar kurunda yaşanan gelişmeler takip ediliyor. Dolar fiyatları, bugün 8,27 seviyelerinden işlem görüyor.
Altın-Döviz 04.05.2021, 09:01
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki yükselişin ardından yükselişe paralel değer kazanan dolar/TL, 8,27 seviyelerinde. Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlamasının ardından düşüşünü sürdüren dolar/TL, 8,27 dolaylarında.
EURO NE KADAR?
Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil getirilerindeki değişimin küresel bazda para birimlerinin yönünde etkili olduğunu belirterek, yukarı yönlü hareketlerin özellikle gelişmekte olan ülke para birimlerinde satış baskısını beraberinde getirdiğini aktardı.
Euro/TL ise güncel olarak 9,95'ten işlem görüyor.
Kaynak: Milli Gazete
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