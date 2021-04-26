Dolar ve Euro ne kadar oldu?
İstanbul serbest piyasada dolar 8,4300 liradan, avro 10,2200 liradan haftaya başladı.
Altın-Döviz 26.04.2021, 09:04
Geçtiğimiz haftayı 8.37 TL seviyesinden kapatan dolar, Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte haftanın ilk işlem gününde 8,44 TL'yi gördü. Saat 07.15'te kaydedilen verilere göre ise dolar 8,42 TL'den işlem görüyor.
24 Nisan Cumartesi günü ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili "Soykırım" ifadesi kullanması ve sonucunda Türkiye ABD ilişkilerinde yaşanan gerilim, dolar TL kurunda gözlemlenen hareketlilikteki etkenlerin başında yer alıyor.
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