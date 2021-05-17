Dolar ve euro yeni haftaya düşüşle başladı

Yurt içi piyasaların Ramazan Bayramı nedeniyle kapalı olduğu geçen haftanın ikinci yarısında uluslararası piyasalarda devam eden işlemlerde 8,50'nin üzerini gören dolar/TL, haftayı 8,46 kapatmıştı. Dolar/TL, yeni haftanın başlangıcında ise hafif değer kaybıyla 8,44 seviyelerinde değerleniyor.

Euro/TL ise geçen cuma günü 10,30'ün üzerine tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyelerine tırmandı. Rekor seviyelerden gerileyen euro/TL, haftanı açılışında 10,24-10,25 bandından işlem görüyor.

GÜNÜN AJANDASI

Nisan ayı Merkezi yönetim bütçe verileri açıklanacak (11.00)

TÜİK Tarım Ürünleri ÜFE ve ücretli çalışan istatistiklerini yayımlayacak (10.00).

TCMB özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verilerini duyuracak (10.00).

ABD'de New York Fed imalat Endeksi (15.30), NAHB Konut Piyasası Endeksi (17.00), sermaye hareketleri (23.00) verileri izlenecek.

Euro bölgesi maliye bakanları Euro bölgesindeki makroekonomik ve mali gelişmeleri ele almak üzere bir araya gelecek.

Kaynak: Dunya