Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı?

Döviz piyasaları, yeni haftaya oldukça sakin başladı. Piyasaların fiyatlayacağı önemli bir ajandanın olmadığı haftanı ilk gününde, dolar ve euro TL karşısında yatay hareketler sergiliyor.

Sabahın erken saatlerinde dolar/TL, 8,75; euro/TL ise 10,44 seviyelerinden işlem görüyor.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde takvimde sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanacak uluslararası rezervler ve döviz likiditesi verileri bulunuyor (10.00).

TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek (11.00).

ABD'de Dallas Fed Teksas İmalat Aktivite Endeksi (17.30) verileri izlenecek.

New York Fed Başkanı John Williams (15.45), Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker (18.00), Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin (19.00) ve Fed Başkan Yardımcısı Randal Quarles (20.10) konuşma yapacaklar. (Dünya)