Dolar ve euro yeni haftaya yükselişle başladı

Fed cephesinden gelen şahin tonlu açıklamalar piyasalarda etkili olmaya devam ediyor. Yeni haftanın ilk işlem gününde gelişmekte olan ülke para birimlerindeki düşüşten Türk Lirası da nasibini aldı.

Fed'in şahin öngörüleri fiyatlamalara etki etmeye devam ediyor.

Yeni haftanın ilk işlem gününde dolar değer kazanırken, dolar karşısında gelişmekte olan ülke para birimlerinin gerilediği görüldü. Türk Lirası da yeni haftaya değer kaybıyla başladı. Dolar/TL kuru ilk işlemlerde 8,78'in üzerini test etti.

Türkiye'nin risk primi 389 baz puandan işlem görürken, gösterge tahvil faizi ise yüzde 19'un üzerinde.

Fed'in makas değişimi

Küresel piyasalardan Türk Lirası'na yansıyan etkinin temelinde Fed'in makas değişimine ilişkin fiyatlamaların güçlü etkisi izlendi. Haziran toplantısında Fed yetkililerinin projeksiyonları 2023 sonuna kadar en az iki faiz artışına işaret etti.

Son olarak St. Louis Fed Başkanı James Bullard'dan gelen açıklamalar da Fed'in şahinleşmesi yönündeki fiyatlamaları destekledi.

Bullard, ABD ekonomisinin açılmasıyla iyi bir yıl beklediklerini ve enflasyonun beklentilerden hızlı arttığını belirterek, “Ben Fed’in biraz daha şahin duruşa yönelmesi doğal bir durum” ifadelerini kullandı.

CNBC’ye konuşan Bullard, “Komite, son altı aydaki yükselişe (enflasyon) şaşırdı. Aralık 2020 ekonomik beklentiler özetine (SEP) bakarsanız, 2021’de yüzde 4 reel GSYİH büyümesi öngörüyorduk. Şimdi yüzde 7 diyoruz” dedi.

Varlık alımlarının azaltılmasına değinen Bullard, “Başkan geride bıraktığımız toplantıda tartışmayı resmen başlattı” dedi ve yetkililerin bu konuyu artık daha derinlemesine tartışma şansına sahip olacağına işaret etti.

TCMB metninde sıkı duruş vurgusu

Küresel cephede bu gelişmeler yaşanırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Haziran toplantısında ise metne sıkı duruş vurgusu eklendi.

Beklendiği gibi politika faizini yüzde 19 seviyesinde sabit tutan TCMB karar metninde sıkı duruş vurgusu yaptı. Metinde konuyla ilgili olarak "Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir." ifadeleri yer aldı.

Bir önceki karar metninde ilgili bölümde 'mevcut duruş' ifadesi kullanılmıştı. Böylelikle son karar metnine 'sıkı' ve 'kararlılıkla' ifadelerinin eklendiği görüldü.

Kaynak: Bloomberght