Dolar ve euro yeniden yükselişte

Yurt içinde kapasite kullanım oranı ile PPK toplantı özeti ve Merkez Bankası'nın açıkladığı haftalık rutin para banka ve menkul kıymet istatistikleri izlenecek, yurt dışında BoE faiz kararı ile ABD büyüme verisi öne çıkıyor.

Hafta başında 8,80 sınırına dayandıktan sonra ABD Doları'nın zayıflaması ve ABD tahvil faizlerinin düşmesiyle birlikte iki gündür 8,65 sınırında kapanışlar yapan dolar/TL, bu sabah yüzde 0,3 artışla 8,66 düzeyinde değerleniyor. Euro/TL ise 10,35'ler seviyesinde işlem görüyor. Kurdaki düşüşlerde TCMB'nin yeni swap anlaşmasına yönelik haber akşıları da etkili olmuştu.

ABD Doları hafif toparlanıyor

Dolar yatırımcıların Fed'in tahvil alım programının ne zaman sona ereceğiyle ilgili birbiriyle çelişen mesajları yorumlamaya çalışmasıyla son 11 haftanın zirvesinden geriledi. Geçen haftanın sonunda 92,408 ile 9 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyeyi gören dolar endeksi dün 91,509'e kadar geriledikten sonra bugün 91,806 seviyesindeydi.

Euro dolar karşısında çok değişim göstermedi. Dün 1.19700 dolar seviyesine kadar yükselen euro bugün 1.19220 dolar seviyesinden işlem gördü. Euro geçen hafta 6 Nisan'dan bu yana görülen en düşük seviye olan 1.18470 dolar seviyesine gerilemişti. Yen dolar karşısında 111.11 seviyesine kadar gerileyerek son 15 ayın en düşük seviyesini gördükten sonra 111.03 seviyesinde çoğunlukla yatay seyrediyor.



Dolar endeksi geçtiğimiz hafta Fed'in piyasaları 2023'te iki faiz artışı öngördüğünü açıklayarak şaşırtmasının ardından yüzde 2,1 yükselmişti. Ancak Fed Başkanı Jerome Powell'ın ekonominin salgının etkilerinden çıkmasıyla ürün ve hizmetlere yönelik talebin artması ve bu talebin karşılanması esnasında yaşanan darboğazın "kusursuz bir fırtına" yarattığına dikkat çekmesi ve fiyatlar üzerindeki baskının zamanla, kendi kendine azalacağını söylemesinin ardından bu artışın üçte birini kaybetmişti.



Bugün aralarında New York Fed başkanı John Williams'ın da bulunduğu altı Fed yetkilisinin

daha açıklamalar yapması bekleniyor. ABD'de Cuma günü açıklanacak olan üretici fiyatları verisi yakından takip edilirken aynı gün tüketici harcamaları verisi de açıklanacak. ABD'de haftalık işsizlik maaş başvuruları verisi de bugün ilerleyen saatlerde açıklanacak.

GÜNÜN AJANDASI

TCMB tarafından açıklanacak kapasite kullanım oranı ve Reel Kesim Güven Endeksi, Haziran ayının öncü göstergeleri olarak piyasalar tarafından yakından izlenecek. Mayıs'ta kapasite kullanım oranı yüzde 75,3 olarak gerçekleşmişti.

TÜİK Sektörel Güven Endeksleri verilerini açıklayacak (10.00). Mayıs'ta Hizmet Sektörü Güven Endeksi yüzde 1,1 düşüşle 102,2, Perakende Sektörü

Güven Endeksi yüzde 2,1 düşüşle 100,9, İnşaat Sektörü Güven Endeksi yüzde 3,0 artışla 79,6 puan olmuştu.

TCMB, 17 Haziran tarihli Para Politikası Kurulu(PPK) toplantı özetini yayınlayacak (14.00).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Avrupa'da en önemli veri Almanya'dan gelecek olan Haziran ayına ilişkin Ifo Endeksi olacak. Bir önceki ay Ifo İş Ortamı Endeksi 99,2, Cari Durum

Endeksi 95,7 olarak açıklanmıştı.

Avrupa'da diğer beklenen gündem İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı olacak. BoE'nin yüzde 0,10 seviyesinde tuttuğu faiz ve 895 milyar sterlin olarak devam ettiği varlık alım programında bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

ABD'de 1.çeyrek döneme ilişkin büyüme rakamları final verileri gelecek. İlk tahminde yüzde 6,4 olan GSYH, ikinci tahminde de aynı seviyede bırakılmıştı (15.30).

ABD'nin diğer beklenen verileri işsizlik başvuruları, öncü mal ticaret dengesi (15.30), doğal gaz stokları (17.30), Kansas Fed İmalat Endeksi (18.00) olacak.

Kaynak: Dunya