Dolar yeni güne rekorla başladı
Önceki günü 9,82'den kapatan dolar/TL sabah saatlerinde 9,8919'a kadar yükselerek rekor tazeledi.
Altın-Döviz 11.11.2021, 09:07
İstanbul serbest piyasada dolar 9,8820 liradan, avro 11,3500 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 9,8800 liradan alınan dolar, 9,8820 liradan satılıyor. 11,3480 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 11,3500 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 9,8210 lira, avronun satış fiyatı ise 11,3550 lira olmuştu.
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