Dolar yeni haftaya yeni rekorla başladı
Geçen haftayı 8,8570'ten kapatan dolar/TL bu sabah 08:57're 8,8945 seviyesini gördü. Kur, an itibarıyla 8,8830 düzeyinde.
Altın-Döviz 27.09.2021, 09:27
İstanbul serbest piyasada dolar 8,8830 liradan, avro 10,4200 liradan işlem görüyor.
Serbest piyasada 8,8810 liradan alınan dolar, 8,8830 liradan satılıyor. 10,4180 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,4200 lira olarak belirlendi.
Cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 8,8570 lira, avronun satış fiyatı ise 10,3720 lira olmuştu.
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