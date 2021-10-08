Dolar yeni rekora imza attı

Dolar/TL , ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde 8,9740'ı görerek rekor tazeledi. Tarım dışı istihdam verisi öncesinde gelişen piyasa para birimlerinin genelinde bir düşüş görülürken en fazla değer kaybeden para birimi yüzde 1'den fazla düşüşle Türk lirası oldu.

Fed’in varlık alımı azaltımı takvimi için odaklandığı verilerin başında istihdam geliyor. Fed Başkanı Jerome Powell, istihdam piyasasının kayda değer bir gelişme göstermesiyle varlık alımı azaltımının bu yıl başlayabileceğine işaret etmişti. Varlık alımı azaltımının başlaması ve ABD'de faizlerin yükselmesi gelişen ülke para birimleri üzerinde baskının artmasına neden olabilir.

10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi, yüzde 1,59 seviyesine yükselirken Bloomberg Dolar Spot Endeksi 1.165 seviyesinde bulunuyor. Türkiye'nin kredi temerrüt risk primi (CDS) ise 438 baz puan civarında seyrediyor.

Piyasa fiyatlamalarında Reuters'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na yönelik güveninin azaldığını belirten haberinin de etkisi olduğu belirtildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yatırımcılarla faiz indirimi sonrası ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu manşet enflasyonu ikinci plana atmadıkları mesajını verirken, arz şoklarını faiz kanalıyla kontrol etmenin mümkün olmadığını söyledi.

Konuşmasında para politikasının dezenflasyonu tesis edecek sıkılıkta süreceğini söyleyen Kavcıoğlu, soru-cevap bölümünde para politikasında sadece çekirdek enflasyona bakacakları yönünde bir taahhüt vermediklerini belirtti. Kavcıoğlu, "Manşet enflasyonu ikinci plana atacağımızı söylemedik" dedi.

Soru cevap bölümünde para politikasının yeterince sıkı olduğunu söyleyen Kavcıoğlu arz şoklarının sadece faiz kanalı ile kontrol edilemeyeceğini söyledi. Kavcıoğlu kurdaki yükselişin doların gücüyle ilgili olduğunu ve faiz artıran ülkelerde de doların yükseldiğini belirtti.

BloombergHT