Dolar yeniden tırmanışa geçti

Türk lirası, doların küresel piyasalarda güçlenmesiyle perşembe günü en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu.

ABD dolarının önde gelen on para birimine karşı performansını ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Salı günü yüzde 0,4 yükselişle 1.117 seviyesinden 1.120 seviyesine yükseldi. 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi ise 3 baz puan artış gösterdi.

Dolar/TL kuru yüzde 1,4 yükselişle 8,70 seviyesine tırmanırken hafta başından bu yana yüzde 1,6 yukarıda bulunuyor.

Türk lirası perşembe günü neredeyse yüzde 1,5 değer kaybıyla dolar karşısında en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi olurken ikinci sırada yüzde 0,47 değer kaybıyla Güney Afrika randı oldu.

Mayıs ayında tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,59 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Mayıs ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış kaydetti. Çekirdek enflasyon da yüzde 16,99 oldu.

Mayıs'ta üretici fiyatlarındak yükseliş ivmesi ise devam etti. Mayıs'ta üretici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,33 arttı. Aylık bazda artış ise yüzde 3,92 oldu.

Üretici enflasyonu ile tüketici enflasyonu arasındaki makas Mayıs ayında 21,74 puanla rekor seviyeye yükseldi.

BloombergHT