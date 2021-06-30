Dolar yılın yarısının son gününde kaç lira?
2021'in yarısının son gününde dolar ve euro kurları sakin bir seyir izliyor. Dün günü 8.73 liradan kapatan dolar güne sakin başladı.
Altın-Döviz 30.06.2021, 08:51
Dolarda önceki iki haftaya göre bu hafta daha sakin bir seyir izleniyor. Dolar dünü 8.73 liradan kapatmıştı.
Dolar yeni güne ise 8.74 liradan başladı.
Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi dün 1 haftalık aranın ardından yeniden 92 seviyesinin üzerine tırmandı.
Piyasalar cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyor.
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