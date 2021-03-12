Dolar yine 7.5 TL'nin üzerinde

Dolar/TL, haftanın son işlem güne yükselişle başlamasının ardından 7,5310 seviyesinde işlem görüyor.

Dün en düşük 7,4315 ve en yüksek 7,5532 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 7,4767'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 7,5310'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda, önceki kapanışa göre avro/TL yüzde 0,3 artışla 9,0030'dan, sterlin/TL de yüzde 0,5 değer kazancıyla 10,5180'den satılıyor.

AA