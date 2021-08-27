Dolar yine düştü
Dün 8,3960 liralık satış fiyatıyla kapanan dolar bugün 8,3850 lira, 9,8980 liradan kapanan avro ise 9,8720 liraya geriledi.
Altın-Döviz 27.08.2021, 10:09
İstanbul serbest piyasada dolar 8,3850 liradan, avro 9,8720 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,3830 liradan alınan dolar, 8,3850 liradan satılıyor. 9,8700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,8720 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,3960 lira, avronun satış fiyatı ise 9,8980 lira olmuştu.
AA
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