Dolar yine pik yaptı

Ggüne 9,04 seviyelerinden başlayan dolar/TL, öğle saatlerine doğru 9,02'lerde hareket etti.

Yaklaşık bir saat önce tekrar yükselmeye başlayan kur, saat14:15'te 9,065'e ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüş oldu.

Uzmanlar, kurdaki yükselişte faiz indiriminin devam edeceği yönündeki beklentilerle sınır ötesi harekat açıklamalarının etkili olduğuna işaret ediyor.

Doların küresel piyasalarda güçlendiği dönemde TL tarafında risklerin artması kurun sürekli rekor tazelemesine yol açıyor.