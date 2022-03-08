Dolar yükseldi
Önceki gün 14,34 seviyesinde kapanan dolar/TL yeni güne 14,43'ün, kapanışta 15,64 olan avro/TL ise 15,68'in üzerinde başladı.
Altın-Döviz 08.03.2022, 09:09
İstanbul serbest piyasada dolar 14,4320 liradan, avro 15,6870 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 14,4300 liradan alınan dolar 14,4320 liradan satılıyor. 15,6850 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,6870 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,3430 lira, avronun satış fiyatı ise 15,6470 lira olmuştu.
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kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
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