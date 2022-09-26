Dolar yükseldi, avro düştü
Yeni haftanın ilk işlem gününde dolar/TL 18,44, avro/TL ise 17,76 seviyelerinde seyrediyor.
Altın-Döviz 26.09.2022, 09:10
İstanbul serbest piyasada dolar 18,4420 liradan, avro 17,7640 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 18,4400 liradan alınan dolar 18,4420 liradan satılıyor. 17,7620 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 17,7640 lira olarak belirlendi.
Cuma günü, doların satış fiyatı 18,4150 lira, avronun satış fiyatı ise 17,9000 lira olmuştu.
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