Dolar yükseldi
Önceki gün 13,57'den kapanan dolar/TL bu sabah 13,62 seviyesine çıkarken, kapanışta 15,32 olan avro/TL ise 15,30'a geriledi.
Altın-Döviz 27.01.2022, 09:13
İstanbul serbest piyasada dolar 13,6270 liradan, avro 15,3070 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 13,6250 liradan alınan dolar 13,6270 liradan satılıyor. 15,3050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,3070 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,5700 lira, avronun satış fiyatı ise 15,3280 lira olmuştu.
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