Dolar yükseliş trendinde
Dün 8,45 seviyelerinden kapanan dolar/TL yeni günde 8,47; 9,99'dan kapanan avro ise 10 liradan işlem görüyor.
Altın-Döviz 09.09.2021, 09:31
İstanbul serbest piyasada dolar 8,4700 liradan, avro 10,0040 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,4680 liradan alınan dolar, 8,4700 liradan satılıyor. 10,0020 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,0040 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,4550 lira, avronun satış fiyatı ise 9,9960 lira olmuştu.
AA
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