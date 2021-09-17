Dolar yükselişte

Dün en düşük 8,4267 ve en yüksek 8,5442 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 8,5354'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 8,5890 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,5 artışla 10,1180'den, sterlin/TL de yüzde 0,6 yükselişle 11,8560'tan satılıyor.

Dün 93 sınırını test eden dolar endeksi bugün yüzde 0,1 değer kaybıyla 92,8 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1780'den işlem görüyor.

Analistler, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik toparlanmayı olumsuz etkilemeye devam edebileceği ve artan enerji fiyatlarının enflasyonist baskıları güçlendireceği endişeleriyle risk algısının yüksek seyrettiğini belirterek, bu gelişmelerle küresel dolar talebinin arttığını söyledi.

Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi'nin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 93,2'nin direnç, 92,3'ün destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA