Dolar yükseliyor
Önceki gün 12,70'ten kapanan dolar/TL yeni günde 12,89'dan, kapanışta 14,32 olan avro/TL ise 14,59'dan işlem görüyor.
Altın-Döviz 30.11.2021, 09:42
İstanbul serbest piyasada dolar 12,8910 liradan, avro 14,5920 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 12,8890 liradan alınan dolar 12,8910 liradan satılıyor. 14,5900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 14,5920 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 12,7070 lira, avronun satış fiyatı ise 14,3210 lira olmuştu.
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