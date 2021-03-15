Dolar yükselişle başladı! İşte son durum

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,5980 seviyesinde işlem görüyor.
Geçen hafta en düşük 7,4315, en yüksek 7,7881 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 0,4 artışla cuma gününü 7,5609'dan tamamladı.
Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 7,5980'den işlem görüyor.
Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 9,0670'ten, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 10,5690'dan satılıyor.
AAGüncelleme Tarihi: 15 Mart 2021, 10:47