Dolar yükselişle başladı! İşte son durum

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı ve 7,5980 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar yükselişle başladı! İşte son durum

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,5980 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen hafta en düşük 7,4315, en yüksek 7,7881 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 0,4 artışla cuma gününü 7,5609'dan tamamladı.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 7,5980'den işlem görüyor.

Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 9,0670'ten, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 10,5690'dan satılıyor.

AA

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021, 10:47
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