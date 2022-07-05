Dolar yükselmeye devam ediyor
TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından dolar tekrar yukarı ivmeli seyir izlemeye devam ediyor.
Altın-Döviz 05.07.2022, 17:52 05.07.2022, 18:11
Yukarı ivmeli bir seyirle yükselmeye devam eden dolar kuru 17 sınırını aştı.
TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından dolar tekrar yukarı ivmeli seyretmeye başladı. Dolar, 17 sınırını da geçerek son dönemdeki en yüksek seviyesine ulaştı.
TÜİK'in dün haziran ayı enflasyonunu yıllık bazda yüzde 78,6 olarak açıklanmasının ardından dolar, tekrar atağa geçti.
Güne 16,84 liradan başlayan dolar, an itibarıyla 17,0135 seviyesinden işlem görüyor.
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