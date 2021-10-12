Dolar zirvelerde geziniyor
Önceki günü 8,9630 seviyesinden kapatan dolar/TL kritik eşik olan 9'u aştı ve yeni tarihi zirvesini 9,01 üzerine taşıdı. Kapanışta 10,3790 olan avro/TL de yeni günde 10,42 üzerinde seyrediyor.
Altın-Döviz 12.10.2021, 09:10
İstanbul serbest piyasada dolar 9,0170 liradan, avro 10,4270 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 9,0150 liradan alınan dolar, 9,0170 liradan satılıyor. 10,4250 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,4270 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,9630 lira, avronun satış fiyatı ise 10,3790 lira olmuştu.
AA
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