Dolarda ani yükseliş

Küresel piyasalarda haftanın ikinci işlem günü ABD ve Asya borsalarında yükseliş ile sürerken Asya ve gelişen ülke piyasalarında ise düşüşle devam etti. Çin'de PMI rakamlarının karmaşık gelmesi ve genel görünümün ekonomik yavaşlamanın devam ettiğine işaret etmesinin yanında emlak firmalarının finansman sorunu borsalarda negatif etki yapıyor. ABD'de ise beklentiden iyi gelen bilançoların etkisi sürüyor. Gelişen ülke piyasalarında Fed baskısı hissedilmeye başladı. Yarın açıklanacak FOMC toplantı kararında varlık alımlarının azaltımına start verilmesi bekleniyor. Öte yandan enflasyonun yükselmeye devam ettiği bu süreçte Fed'in sıkılaşma yolunda faiz hamlesini ne kadar erteleyebileceği de gelecek açıklamalara göre şekillenecek. Genel beklenti Temmuz 2022 itibarıyla faiz artırımının başlaması yönünde.

Dolar tarafında geçen haftaki yükseliş bu hafta daha sakin bir seyre döndü, ancak ABD Dolar Endeksi 94,0 seviyesini koruyor ve günün ikinci yarısında doların diğer para birimleri karşısında sınırlı yükseldiğini görüyoruz. Gün başında 1,1613 seviyesine çıkan EUR/USD 1,1583'e gerilerken GBP/USD 1,3625 ve AUD/USD 0,7450'ye geriledi. Dolar, frank ve Kanada doları karşısında da yükselirken yen karşısında sınırlı düşüş yaşıyor.

Gelişen ülke paraları bugün karışık seyir izliyor. Meksika pesosu, Güney Kore wonu ve Malezya ringiti yükselirken Güney Afrika randı, ruble, Polonya zlotisi ve Türk lirası ise dolar karşısında yerini düşüşe bıraktı.

Kasım 2020'de Ağbal'ın TCMB Başkanı olarak göreve getirilmesi ve sıkı para politikası uygulanması ile piyasalarda 4 aylık bir dönemde TL varlıklarda toparlanma görülmüştü. Ancak hükümetin düşük faiz politikası kararıyla Ağbal Mart 2021'de görevden alındı ve Kavcıoğlu döneminin ilk faiz indirimi Eylül ayında başladı. Ekim ayında da 200 bp indirildi. Piyasalar Ağbal ismine karşı olumlu ve bugün Naci Ağbal'ın twitter hesabında profiline Hazine ve Maliye Bakanlığı Müşavirliği eklemesini yapınca piyasalarda yeni bir görev ve planlama beklentisi oluştu. Ancak yeni bir görev açıklaması gelmedi.

Ekim ayında hem para politikası hem de diplomatik gerginlikler TL'nin döviz karşısında rekor düşük seviyeye gerilemesine neden oldu. Ayı 9,60 seviyesinde tamamlayan USD/TRY kuru Kasım ayının ilk işlem günlerinde 9,50 altını test etti, fakat kur son saatte tekrar 9,61'e yükseldi.

Yarın Türkiye'de Ekim ayı enflasyon rakamları açıklanacak, Eylül'de son 17 ayın en yüksek seviyesine çıkan TÜFE'nin Ekim'de %20'yi aşması bekleniyor. Yine dövizdeki oynaklık nedeniyle üretici fiyatlarında da artış olması bekleniyor. Küresel tarafta ise FOMC toplantısı takip edilecek.

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