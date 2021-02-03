Dolarda düşüş sürüyor! Sınıra yaklaştı

Bugün açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşmasına karşın gerilemeye devam eden dolar/TL, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 7,1720 seviyesinde işlem görüyor.

Dün 7,0917 ile 6 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanış seviyesine yakın 7,1990'dan tamamlamıştı.

Şu dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 düşüşle 8,6330, sterlin/TL de yüzde 0,5 azalışla 9,7880 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi yatay bir seyirle 91,1, avro/dolar paritesi önceki kapanışın hemen üzerinde, 1,2040 seviyesinde dengelendi.