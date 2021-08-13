Dolarda gerileme başladı

13 Ağustos dolar ve euro ne kadar? Yatırımcılar sabah saatlerinden itibaren dolar ve euro kurunda yaşanan son gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Haftanın son işlem gününde döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Peki, 13 Ağustos dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

13 AĞUSTOS GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

DOLAR NE KADAR?

Dolar alış: 8,5648

Dolar satış: 8,5741

EURO NE KADAR?

Euro alış: 10,0603

Euro Satış: 10,0726

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 11,8362

Pound satış: 11,8630

YÜZDE 19'DA SABİT TUTULMASINA KARAR VERİLDİ

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

Merkez Bankası faiz kararını değiştirmedi ve yüzde 19'da sabit tuttu. Karar sonrası dolar/TL 8.50'ye kadar geriledi. İşte piyasalarda kritik karar sonrası son durum...

Ons altın toparlanmanın ardından yatay seyrediyor. Çarşamba günü 6 Mayıs'tan bu yana en sert günlük artışı gösteren ons altın dün de toparlanmaya devam etmişti. Değerli metal halihazırda 1750 dolardan işlem görüyor.

Yurt içinde ise gram altın, ons altında yaşanan toparlanmanın ardından 480 lirayı aştı. Çeyrek altın 794 liradan, Cumhuriyet altını ise 3 bin 229 liradan işlem görüyor.