Dolar kaç TL oldu?

Dolar/TL, 6,9137 ile 5 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesine gerilemesinin ardından saat 10.00 itibarıyla 6,9210 seviyesinde işlem görüyor.

Dün, 6 ayın ardından ilk defa 7 seviyesinin altını gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,05 azalışla 6,9643'ten tamamladı.

Dolar/TL, dünkü düşüşünü bugüne de taşıyarak 6,9137 ile 5 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Dolar/TL, saat 10.00 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 6,9210'dan işlem görüyor.

Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 8,4030'dan, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kaybıyla 9,6420'den satılıyor.

AA