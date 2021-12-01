Dolar/TL 13,75'i geçti
Önceki günü 13,09 seviyesinden kapatan kur, gece 13,7542'ye kadar yükseldi.
Altın-Döviz 01.12.2021, 09:20
İstanbul serbest piyasada dolar 13,5320 liradan, avro 15,3720 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 13,5300 liradan alınan dolar 13,5320 liradan satılıyor. 15,3700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,3720 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,0910 lira, avronun satış fiyatı ise 14,8920 lira olmuştu.
Dolar/TL dün gece yarısı 13,7542 seviyesine ulaştı.
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