Dolar/TL 14,46'yı geçti

USD/TRY kuru önceki dakikalarda 14,46 seviyesini aşarak tarihi zirveyi gördü.

Aralık ayında 13,90 üzeri ataklar göstermeye devam eden kura TCMB 3 defa müdahale etti, fakat müdahale sonrası yaşanan düşüşler kısa süreli olurken fiyat haftayı da 13,88'den kapattı. Yeni haftanın ilk gününde kur yeni rekor seviyelere çıktı.

EUR/TRY de 16, 32 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Perşembe günü yapılacak yılın son PPK toplantısında Merkez Bankasının faiz indirimine devam etmesi bekleniyor.

Enflasyondaki bozulmanın belirginleşmesine karşın faiz indiriminin sürdürülmesi TL'de değer kaybına neden oluyor.

Öte yandan Çarşamba günü yapılacak FOMC toplantısında Fed'in aylık 15 milyar dolar olan varlık azaltım miktarını artırması bekleniyor.

Investing