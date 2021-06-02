Dolar/TL 8.81'i geçti

Türk Lirası dolar karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz açıklamalarının ardından tüm zamanların en düşük seviyesini gördü.

Dolar/TL kuru Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında sığ piyasada 8,80 seviyesinin üzerini test etti. Kur daha sonra 8,60 seviyesine kadar geri çekilirken, sabah saatlerinde 8,64 seviyesinin etrafında denge sağladı.

Euro/TL kurunda ise açıklamaların ardından 10,75 seviyesinin üstü test edildi. Dolar ve euro kurundaki fiyatlamaların ardından sepet kur tarafında ise 9,76 ile rekor seviye kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizlerin düşürülmesi konusunda görüşünü yinelerken, “Hatta bugün de Merkez Bankası başkanımızla görüştüm bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart. Onun için de yani temmuz-ağustos buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın.” dedi.

TRT’de salı akşamı soruları yanıtlayan Erdoğan, büyüme rakamlarının bu şekilde devam etmesi durumunda bunun enflasyonun tek haneye inmesini sağlayap sağlamayacağı sorusu üzerine şunları söyledi:

“O bağlantıyı direk olarak bu şekilde kuramayız. Bu konuda ben yine aynı iddianın peşindeyim o da şu; hatta bugün de Merkez Bankası başkanımızla görüştüm bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart. Onun için de yani temmuz-ağustos buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın. Çünkü faiz yükünü biz yatırımların üzerinden kaldırırsak, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak ondan sonra maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için orada da bir rahatlama dönemine inşallah girmiş olacağız çünkü bütün mesele o maliyet enflasyonundan faiz yükünü kaldırmaktır.”

BloombergHT