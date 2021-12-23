Dolar/TL bir ay önceki seviyeye düştü

USD/TRY kuru bugün %6'ya yakın düşüşle 11,30'a gerileyerek son bir ayın en düşük seviyesini gördü. EUR/TRY de 12,80'in altına inerek yine son bir ayın en düşük seviyesine geriledi.

Hafta başında 18,40 seviyesine çıkarak rekor kıran dolar kuru açıklanan yeni paketle beraber bu hafta %30'dan fazla düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı, daha sonra detayların da paylaşıldığı yeni pakette vatandaşın TL'yi kullanması için fırsatlar sunuldu. Buna göre bankalar en az politika faizi kadar TL mevduatına faiz verecek ve vadeli süreçte dövizde yükseliş olması durumunda da aradaki fark yine vatandaşın hesabına eklenecek.

Döviz mevduatlarında bu uygulama ile son haftada oldukça yüksek çözülme olduğu düşünülüyor. Bu haftanın rakamları 25 Aralık'ta açıklanacak, bugün ise son haftanın mevduat oranları açıklanacak.

Küresel tarafta doların zayıfladığı işlem haftasında TL'nin de desteklerle yükselmesiyle kur, haftalık bazda en sert düşüşü yaşıyor. Dolar kurunda 10,00 seviyesi bu haftanın en yakın desteği olarak izleniyor.

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