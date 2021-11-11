Dolar/TL'de çift haneye ramak kaldı

Türk lirasının değeri son iki günde dolar karşısında yüzde 1,4 azaldı.

Dolar/TL , çarşamba günü ABD enflasyon verisinden sonra 9,8757’yi görerek yeni bir rekor kırdıktan sonra bugün 9,96'yı aşarak rekor tazeledi.

Euro/TL ise 11,42 seviyelerinde işlem görüyor.

ABD'de tüketici fiyatları ekim ayında 0.9 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti​. Yıllık bazda değişim yüzde 6.2 ile beklentilerin üzerinde artarken yükselen enflasyon Fed'in para politikasını sıkılaştıracağı beklentilerini de artırdı.

Yatırımcılar artık Fed'in bu durum karşısında faiz oranlarını Avrupa ve Japonya merkez bankalarından daha erken artırabileceğini düşünüyor. Bu beklentiyle birlikte dolar, sterlin ve euro karşısında 2021'in yeni zirvelerini gördü.

Dolar endeksi hazirandan bu yana görülmemiş olan 94.905 ile dün kaydettiği zirvenin hemen altında seyretti.